Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Diyarbakır'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir ilçesi Selahattin Eyübi 344. Sokak'ta meydana geldi. 21 AFE 137 plakalı Peugeot marka SUV otomobil ile 25 ABT 929 Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa