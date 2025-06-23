Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Selahattin Eyübi 344. Sokak'ta meydana geldi. 21 AFE 137 plakalı Peugeot marka SUV otomobil ile 25 ABT 929 Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR