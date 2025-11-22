Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin iş yeri merdivenine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerine ait merdivene çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR