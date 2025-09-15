Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve olay sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı'nda 21 AFT 101 Opel marka otomobilin sürücüsü, karşı yola geçmeye çalıştığı sırada 80 DZ 636 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsünün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti

Fener taraftarını kahreden görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.