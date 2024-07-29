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Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü kadın 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BUH 728 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen diğer araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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