Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Havaalanı kavşağında 41 H 7168 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan iki kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılara, kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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