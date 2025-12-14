Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: Araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kadın ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada araçlardan biri yan yattı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 27 AHC 080 plakalı hafif ticari araç ile 17 UF 119 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hafif ticari araç yan döndü. Kazada araçta bulunan 1 kadın ile sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

