Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kaza dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa