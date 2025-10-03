Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda biri sitenin bahçe duvarına çarparken her iki otomobil de hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR