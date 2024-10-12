Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da 2 otomobil ile iki yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenişehir ilçesi Ofis alt geçit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 21 AGD 004 plakalı otomobil, alt geçit çıkışında 06 EEF 032 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de önünde seyir halinde olan 21 M 0488 ve 21 M 0117 plakalı yolcu minibüslerine çarparak durabildi. Kazada 06 EEF 032 plakalı otomobil sürücüsü başından darbe alarak yaralanırken, 21 AGD 004 plakalı otomobil sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı 2 sürücü bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için bölgede tedbir alarak, kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar yolda trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR