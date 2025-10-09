Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa