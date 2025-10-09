Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR