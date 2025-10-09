Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
