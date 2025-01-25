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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında mazot yüklü tanker ile cam yüklü tır çarpıştı. Kazada tır şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da mazot yüklü tanker ile cam yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. 61 K 15558 plakalı R.A (52) yönetimindeki mazot yüklü tanker sollama yaparken, arkadan gelen 34 KZ 3211 plakalı O.Y. (43) yönetimindeki cam yüklü tırla çarpıştı. Kazanın etkisiyle mazot yüklü tanker refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Bu sırada tankerden boşalan mazot yolu kapladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü ise refüjdeki ağaç ve elektrik direklerine çarparak durabildi.

Kazada tır şoförü O.Y. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapanan yolu trafiğe kontrollü şekilde açtı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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