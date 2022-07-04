Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan Yolu üzeri Bismil ilçesi Kağıtlı köyü civarında kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakası öğrenilemeyen bir otomobil arızalandı. Araçtakiler otomobili iterken arkadan gelen bir minibüs otomobile ve yolculara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerine yaptıktan sonra kentteki Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Otomobil içinde bulunan bir çocuğun kazada ağır yaralandığı belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ismi öğrenilmeyen çocuk hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavileri devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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