Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title