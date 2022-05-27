Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında küçük kız hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında küçük kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Elazığ yolu Ahmetli köyünde akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asya Bingöl'e plakası öğrenilmeyen bir araç çarptı. Vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Asya Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Asya Bingöl'ün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Tragger Elazığ Bingöl 3. Sayfa Haberler

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