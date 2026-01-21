Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan vatandaş, yapılan müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Hayatını kaybeden vatandaş, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
