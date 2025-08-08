Diyarbakır'da Trafik İhlalleri: 107 Bin Lira Ceza ve Adli İşlem

Güncelleme:
Diyarbakır'da sürücülerin tehlikeli trafik davranışları kameraya yansırken, toplam 107 bin 253 lira idari ceza uygulandı. Drift ve makas atan sürücüler, adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından; drift-spin atan ve karayollarında yarış halinde makas atan 3 araç ve sürücüsü tespit edildi.

KGYS görüntülerine istinaden belirlenen araç sürücülerine; toplam 107 bin 253 idari para cezası uygulanarak sürücü belgelerine el konuldu.

Ayrıca araç sürücüleri "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
