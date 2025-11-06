Haberler

Diyarbakır'da Trafik Denetimleri Artıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'da trafik ihlalleri yapan sürücülere idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini 7/24 sürdürüyor.

Diyarbakır'da bazı sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameralara yansıdı. Sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2025 yılı içerisinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığı ile kırmızı ışık, yolcu indirme-bindirme kuralına riayet etmemek, ikinci sıra park yasağı, drift atmak ve cep telefonu vb. haberleşme cihazını ele alarak kullanmak maddelerini ihlal eden sürücülere trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Yaşanabilecek trafik kazalarının engellenmesine yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam etmekte olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
