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Diyarbakır'da torbacılara şafak baskını: 24 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da torbacılara şafak baskını: 24 tutuklu

Diyarbakır'da torbacılara yönelik şafak operasyonunda 24 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da torbacılara yönelik şafak operasyonunda 24 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik; Kayapınar, Yenişehir, Sur ilçelerinde ve Bağlar Batıkent boş arazi tren rayları bölgesinde Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yaptıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17 Ocak 2023 tarihinde toplam 18 farklı adreste 29 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda satışa hazır vaziyette narkotik madde ele geçirildi. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucu, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan ve 19-20 Ocak 2023 tarihinde adli mercilere sevk edilen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 24 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Narkotik 3. Sayfa Haberler

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