Diyarbakır'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hemşire Sümeyye Solmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden tır ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü hemşire Sümeyye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

