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Diyarbakır'da Tır Tekerinin Düşmesiyle Trafik Kazası: 1 Ölü

Diyarbakır'da Tır Tekerinin Düşmesiyle Trafik Kazası: 1 Ölü
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Diyarbakır-Silvan kara yolunda seyir halindeki bir tırdan fırlayan teker, bir otomobilin tavanına düşerek 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da, seyir halindeki tırdan fırlayan tekerin bir otomobilin tavanına düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen tırdan fırlayan teker düştü. Tekerin tavanı yarmasıyla sürücünün yanındaki Erhan Tatar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan sürücü, olayın şokunu yaşayarak sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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