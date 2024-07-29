Diyarbakır'da tır refüje çıkarak durdu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarptı ve durdu. Kazada yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünü kontrolünden çıkan tır, refüje çıkarak durdu.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Çarıklı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmaz polis, inceleme başlattı. - DİYARBAKIR