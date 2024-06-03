Diyarbakır'da Tır Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Köseli Mahallesi'nde Şaban Nergiz idaresindeki 33 DUU 68 plakalı otomobil, 33 DOH 74 plakalı tıra arkadan çarparak altına sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bismil Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak sevk edilen Nergiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR