Diyarbakır'da Tır Çarpması Sonucu 88 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısını geçmeye çalışan 88 yaşındaki bir adam, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tırın çarptığı 88 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Urfa Bulvarı Tesisler Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen 88 yaşındaki adam, yolun karşısına geçtiği sırada tır çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
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