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Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Diyarbakır'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli terörle bağlantılı malzemelere el konuldu.

Diyarbakır'da PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Silvan Komando Alay Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde; 27 Kasım'da 8 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç. ve M.E.G.'nin yakalandığı belirtildi.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 1 adet kamera ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan şüpheli şahısların 30 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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