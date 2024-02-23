Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da terk edilmiş bebek bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk bir evin merdivenine terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk bir evin merdivenine terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Sur İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title