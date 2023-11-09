Diyarbakır'da Tehlikeli Yük Taşıyan Kamyonet Görüntülendi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde kapasitesinin üzerinde yük taşıyan bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da kapasitesinin üzerinde yük taşıyan kamyonetin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sur ilçesine bağlı kırsal Bağıvar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kapasitesinin üzerinde yük taşırken görüntülendi. Trafiği tehlikeye sokan kamyonetin ilerleyişi, arkasında seyreden araçtaki kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa