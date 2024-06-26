Diyarbakır'da Tehlikeli Kamyon Anı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, arızalı olan damper kapağıyla tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 47 DA 821 plakalı kamyon, arızalı damper kapağıyla seyir halinde tehlikeye davetiye çıkardı.

O anlar seyir halindeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR