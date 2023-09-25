Diyarbakır'da tarlada intihar teşebbüsü: Kişi ağzından yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, tarlada intihar teşebbüsünde bulunarak ağzından yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tarlada intihar teşebbüsünde bulunan kişi ağzından yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda gittiği tarlada alkol alan H.P. (38), intihar girişiminde bulunurken ağzından yaralandı. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, araba ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR