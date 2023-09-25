Diyarbakır'da tarlada intihar teşebbüsü: Kişi ağzından yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, tarlada intihar teşebbüsünde bulunarak ağzından yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.