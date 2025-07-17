Diyarbakır'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması Sonucu 18 Yaralı

Diyarbakır'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması Sonucu 18 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Eski Bismil yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eski Bismil yolunun 13'üncü kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. B.T.'nin kontrolünü kaybettiği 67 ACG 834 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüs yan yatarken kazada 18 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün arkasındaki 'Kısmetse Dönerim' yazısı dikkat çekerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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