Diyarbakır'da tarihi surlardan düşen çocuk ağır yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surlara çıkarken dengesini kaybeden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surlara çıkarken dengesini kaybedip yere düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde Remziye Demir (7), merdivenlerden tarihi surlara çıkarken dengesini kaybedip yere düştü. Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR