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Diyarbakır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 33 tarihi objeyi satmaya çalışan 3 şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan kontrolde 23 adet sikke, 6 adet yüzük ve 4 adet obje ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 33 tarihi objeyi satmaya çalışan 3 şüpheli suç üstü yakalandı.

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde Silvan ilçesinde Anadolu Selçuklu, Emevi, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin aracında yapılan kontrolde 23 adet farklı ebatlarda sikke, 6 adet yüzük ve 4 adet obje olmak üzere toplamda 33 adet obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılığa sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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