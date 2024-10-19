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Diyarbakır'da Tapusuz Tarla Kavgasında 4 Yaralı

Diyarbakır'da Tapusuz Tarla Kavgasında 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tapusuz tarlayı sürmek isteyen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tapusuz tarlayı sürmek isteyen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan tapusuz tarlayı sürmek isteyen E.K. S.K ile M.D., C.D., F.D. ve A.D. arasında sabah taşlı sopalı kavga yaşandı.

İki taraf arasında sabah başlayan kavga, öğleden sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kardeşler M.D., F.D., A.D. ve yeğenleri C.D., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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