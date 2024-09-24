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Diyarbakır'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Karpuzlu kırsal mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Batman'dan yola çıkan Bilal Düz idaresindeki tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ergani Karpuzlu kırsal Mahallesi mevkiinde kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken şoför Bilal Düz hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Düz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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