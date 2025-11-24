Diyarbakır'da Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da taksi şoförü, durakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, yüzünü gizleyerek durağa gelip ateş açtı. Kurşunların hedefi olan taksi şoförü Recep Ö., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR