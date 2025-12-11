Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır Havalimanı yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa