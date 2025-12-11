Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır Havalimanı yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR