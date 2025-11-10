Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde takla atan otomobilde sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Kamışlo Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, otomobilde hasar oluşurken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR