Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Çınar ilçesinde otomobilin kontrolünü kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ovabağ Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR