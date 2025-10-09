Haberler

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AGG 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
