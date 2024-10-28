Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Höyükdibi Mahallesi yakınlarında 21 ES 560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taş yığınına çarpıp takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Abdurrahman Dağdelen'in hayatını kaybettiğini, N.A. ve E.A'nın yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR