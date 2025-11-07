Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıkıp durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR