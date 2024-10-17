Diyarbakır'da Sürücü Kursunda Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücü kursunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunın ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR