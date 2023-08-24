Diyarbakır'da Suriye uyruklu şahıs silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinin kapısı çalınan Suriye uyruklu bir kişi, açtığı kapıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da husumetlilerin silahlı saldırısına uğrayan şahıs evinde hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evininin kapısı çalınca açan Suriye uyruklu şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290'ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motorlu şahıs veya şahıslar 35 yaşındaki Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nasri El Hıdır adlı şahsın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Hıdır, husumetlisi olan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Aci Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis vesağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 35 yaşındaki Hıdır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hıdır'ın yakınları sinir krizi geçirirken, Suriye uyruklu şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrollerden sonra Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.