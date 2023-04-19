Diyarbakır'da şüpheli valiz polisi harekete geçirdi
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Diyarbakır'da şüpheli valiz polisi harekete geçirdi Diyarbakır şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, vatandaş meraklı gözlerle izledi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cadde üzerine unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Diyarbakır'da şüpheli valiz polisi harekete geçirdi
Diyarbakır şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, vatandaş meraklı gözlerle izledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cadde üzerine unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşlar, valizin fünye ile patlatılma anının meraklı gözlerle izledi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı.
Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı. Patlatma anının vatandaşlar, merakla izledi.