Diyarbakır'da Sulama Kanalında Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Başlatıldı

DİYARBAKIR'da sulama kanalının kıyısında elbiseleri bulunan Rojvan Çerkezoğlu (18) için arama çalışması başlatıldı.

Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde sabah saatlerinde sebze bahçesine çalışmaya giden Rojvan Çerkezoğlu, geri dönmeyince ağabeyi aramaya çıktı. Bahçenin yanındaki sulama kanalının kenarında, kardeşine ait elbiseleri fark eden ağabeyin ihbarıyla, olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalın suyu kesilerek arama çalışması başlatıldı. (DHA)