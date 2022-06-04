Diyarbakır'da suç şebekesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da suç şebekesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da suç şebekesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenledikleri operasyon neticesinde gözaltına 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenledikleri operasyon neticesinde gözaltına 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 şüphelinin, yerde yatan bir kişiyi taş ve silahla darp ettiği görüntülerin yer aldığı ihbar videosunu incelemesi üzerine kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler hakkında kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem başlattı. Ekipler, V.Ç (30), A.Ç (20), Ş.O (22) ve T.A (20), F.K. (20) ve M.K. (20) isimli şüphelileri düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

Hazırladıkları suç içerikli videolar ile çıkar çatışması yaşadıkları şahısları sindirmeyi planladıkları değerlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet mermi ve 3 adet fişek ele geçirildi. Dosya çerçevesinde konuyla ilişkisi bulunan şüpheliler Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden V.Ç(30), A.Ç(20), Ş.O(22) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K(20) savcılıkça serbest bırakılırken M.K.(20), T.A.(20), isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Asayiş Büro Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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