Diyarbakır'da Şubat Ayında 477 Şüpheli Yakalandı, 185'i Tutuklandı
Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 185'i tutuklandı. Operasyonlarda uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri ele geçirildi.
Diyarbakır'da polis ekiplerinin Şubat ayında yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 477 şüpheliden 185'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde Şubat ayında yapılan çalışmalarda 1 uzun namlulu tüfek, 143 ruhsatsız tabanca, 33 av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca ve bin 285 fişek ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında, 228'i araması olan 477 şüpheli yakalanmış, 185'i tutuklandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa