Diyarbakır'da şubat ayında 41 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 41 operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 177'si sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1- 28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 41 operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 177'si sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır'da şubat ayında yapılan operasyonlarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, 103 adet tabanca fişeği, 5 bin 703 paket sigara, 355 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara sarma makinesi, 21 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 200 dal makaron, 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. - DİYARBAKIR