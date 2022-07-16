Diyarbakır'da su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu Diyarbakır'da su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Diyarbakır'da su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama ve kurtarma çalışması başlattı. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, AFAD, ANDA, itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl müdürü İlami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık iki saattir başlattığı arama çalışmaları devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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