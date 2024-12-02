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Diyarbakır'da Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bismil ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilde sürücü Serkan Belge hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde yaşandı. Serkan Belge idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Belge, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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