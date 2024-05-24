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Diyarbakır'da Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir genç, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cami Nebi Mahallesi Nebi Oğlu Sokağı'nda yürüyen B.B. (19), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan şahsın yakalanması çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Sur Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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